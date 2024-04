Russland täuscht auf Luftwaffenstützpunkten mit gemalten Flugzeugen

Russland greift nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums auf mehreren seiner Luftwaffenstützpunkte auf Täuschungsmanöver zurück. Auf dem Militärflugplatz Kirowskoje auf der besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim seien russische Kampfflugzeuge auf den Beton gemalt worden. Solche Gemälde wurden auch schon auf mindestens zwölf weiteren russischen Luftwaffenstützpunkten beobachtet.

Trotzdem landeten regelmäßig russische Helikopter auf den aufgemalten Silhouetten, was den Täuschungsversuch vollkommen untergrabe

Russland täuscht mit Flugzeug-"Gemälden" auf LuftwaffenstützpunktenDas britische Verteidigungsministerium hat auf zwölf russischen Luftwaffenstützpunkten Flugzeug-"Gemälde" entdeckt. Diese sollen die Sorge Russlands über mögliche ukrainische Angriffe verdeutlichen.

Großbritannien: Russland malt zur Täuschung Flugzeuge aufRussland greift nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums auf mehreren seiner Luftwaffenstützpunkte auf Täuschungsmanöver zurück.

