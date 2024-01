Russisches Parlament plant Gesetz zur Beschlagnahme von Geld und Eigentum bei Verbreitung von Falschinformationen über Militär

Das russische Parlament plant ein Gesetz zur Beschlagnahme von Geld und Eigentum bei der Verbreitung angeblicher Falschinformationen über das Militär. Die Maßnahmen sollten auch bei Personen greifen, die sich anderer Formen des Verrats schuldig gemacht hätten, sagte der einflussreiche Duma-Vorsitzende Wjatscheslaw Wolodin am Sonntag.Weiters umfasst wäre eine Diskreditierung der Streitkräfte, der Aufruf zu Sanktionen gegen Russland und die Anstiftung zu extremistischen Aktivitäten.

Der Gesetzesentwurf, der nach Angaben von Staatsmedien von allen großen Fraktionen des Parlaments unterstützt wird, werde laut Wolodin am Montag in die Duma eingebracht. Die Duma ist das Unterhaus des russischen Parlaments. „Jeder, der versucht, Russland zu zerstören, der es verrät, muss die verdiente Strafe erhalten und für den Schaden, den er dem Land zugefügt hat, aufkommen“, so Wolodin via Telegram. Es sei nötig, „Schurken“ zu bestrafen, „die mit Schmutz werfen auf unser Land, Soldaten und Offiziere, die an der militärischen Spezialoperation teilnehmen“





