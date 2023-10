-Vollversammlung zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gestimmt hat, sei mit dem grünen Koalitionspartner „nicht akkordiert“ gewesen, erklärte die außenpolitische Sprecherin,Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in Syrien beschossen.

In der vergangenen Woche war alles für die Opposition angerichtet: Die Themenlage war mau, von der türkis-grünen Bundesregierung nur wenig zu hören. Die Chance also, um mit eigenen Schwerpunkten durchzudringen, schreibtgeschworen, den „imperialistischen“ Kräften die Stirn zu bieten. „Wir werden erfolgreich und siegreich bleiben. Keine imperialistische Macht kann dies verhindern“, sagte Erdogan am Sonntagabend.

Das Verbot von Fluorwachs sorgt gleich beim Weltcupauftakt für Probleme. Skifirmen rätseln nach der ersten Disqualifikation, Athleten zittern – und Betrug ist wahrscheinlich.Ein Jahr nach den Linzer Halloween-Ausschreitungen headtopics.com

Russischer Mob stürmt Rollfeld wegen Flugzeug aus Israel – Grüne Kritik an Österreichs Abstimmung in UNO – Erdogan verspricht Sieg über „Imperialisten“Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens. Weiterlesen ⮕

Aufruhr in Dagestan: Menschenmenge stürmt Rollfeld wegen Flugzeug aus IsraelIn einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden. Eine Gruppe Menschen versuchte offenbar, israelische Flüchtlinge im Flughafen Machatschkala zu attackieren. Weiterlesen ⮕

Mob in Dagestan stürmt wegen israelischer Maschine FlughafenAuf der Suche nach Israelis und Juden haben in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Dabei seien am Sonntag in Machatschkala mehrere Menschen verletzt worden, teilte am Abend das Gesundheitsministerium in Dagestan mit. Weiterlesen ⮕

Mit Umfrage:Ermitteln im Gemüsadel: Wie hat Ihnen der München-“Tatort“ gefallen?Eine MeToo-Geschichte, eine Zwiebelkönigin und einiges an Humor: Ihr 93. Fall ließ Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) in der Gemüsemonarchie ermitteln. Wie hat es Ihnen gefallen? Weiterlesen ⮕

Russischer Tennisstar Andrej Rublew: „Dieser Krieg ist inakzeptabel“Andrej Rublew hat sich als erster prominenter Sportler Russlands gegen Putin und seinen Krieg in der Ukraine gestellt. Ein Gespräch über Mut, die Egos der Mächtigen und das „wunderschöne“ Leben... Weiterlesen ⮕

Russischer Soziologe Lew Gudkow: „Eine Erneuerung des totalitären Regimes“Der berühmte russische Soziologe Lew Gudkow erklärt, warum die Russen den Krieg gegen die Ukraine unterstützen und Verbrechen ihrer Armee ignorieren. Weiterlesen ⮕