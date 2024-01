Russische VTB-Filiale in Wien wird liquidiert

Eine Filiale der russischen VTB in Wien. Das Bild entstand 2014. Mittlerweile wird VTB Europe liquidiert, nachdem sie auf der Sanktionsliste der EU-landete. Über eine kika/Leiner-Immobilienfirma lieh sich Signa Development 2021 Geld von einer Tochterbank der teilstaatlichen russischen VTB. Mittlerweile ist die VTB sanktioniert.

Hat er oder hat er nicht? Es ging lange Zeit als Gerücht in der heimischen Immo-Branche um: René Benko beziehungsweise seine Signa sollen sich auch von russischen Banken Geld geborgt haben. Waren es nun Milliarden oder Millionen? Und wofür genau? Ein erster Beleg dafür findet sich jetzt in einem Dokument der mittlerweile insolventen Signa Development, das für Anleiheinvestoren erstellt wurde und profil vorlieg





