Russische Soldaten sterben bei gescheitertem Angriff in der Ukraine

Videos von russischen Soldaten zeigen eine Mondlandschaft bis zum Horizont. Verkohlte Baumruinen, Artilleriekrater – und zahlreiche Leichen, die den Weg pflastern.Das Dorf Berdychi, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Awdijiwka. Ein russischer Truppentransportpanzer fährt unter Artilleriebeschuss vor, etwa zwölf russische Soldaten springen ab, suchen Deckung neben der Straße.

Plötzlich eröffnet ein ukrainischer Bradley-Schützenpanzer das Feuer, Artillerie trifft den zurückfahrenden Transportpanzer, während die russischen Soldaten durch den Schützenpanzer niedergehalten werden. Streumunition vernichtet die Soldaten. Dieser gescheiterte russische Angriff von Anfang März ist einer von vielen. Und viele endeten auf dieselbe Art und Weise. In einem „transparenten“ Schlachtfeld, wo Drohnen jeder Seite jede noch so kleine Vorbereitung erfassen, ist es schier unmöglich, ein Überraschungsmoment zu schaffen. Und dennoch sind nach wie vor Menschen notwendig, um Gelände in Besitz zu nehme

