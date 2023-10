Russische Soldaten bei Befehlsverweigerung exekutiert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:en USA zufolge werden russische Soldaten offenbar bei Befehlsverweigerung vom russischen Militär exekutiert.

Russische Kommandanten drohten sogar damit, ganze Einheiten umzubringen, wenn sie versuchen sollten, sich vor ukrainischem Artilleriefeuer zurückzuziehen", erklärte Kirby weiter. Vertreter des Kremls, des russischen Verteidigungsministeriums und der russischen Botschaft in den Vereinigten Staaten reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme seitens der Nachrichtenagentur Reuters.

Der US-Botschafterin in der Ukraine zufolge hat unterdessen das Training für ukrainische Piloten in den USA an F-16-Kampfjets begonnen."Ukrainische Piloten trainieren jetzt mit der Arizona Air National Guard an F-16-Jets", schrieb Botschafterin Bridget Brink auf X, früher Twitter. Dies sei ein wesentlicher Teil des Aufbaus der ukrainischen Luftverteidigung. headtopics.com

"Die Vereinigten Staaten sind stolz darauf, mit ihren europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Ukraine gegen die brutale Aggression Russlands zu unterstützen", so Brink weiter. Die USA haben die Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen aus den Niederlanden und Dänemark in die Ukraine im August genehmigt, sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen ist.

