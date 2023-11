Russische Offensive: Ukraine meldet größten Angriff des Jahres

Innerhalb der letzten 24 Stunden, hieß es am Mittwochmittag, hätten die russischen Truppen im Land 118 Orte in zehn Regionen der Ukraine angegriffen, erklärte Innenminister Ihor Klymenko. „Das ist die größte Anzahl an Städten und Dörfern, die seit Beginn des Jahres angegriffen wurden.“

Die Regierung in Kiew meldete außerdem einen russischen Angriff auf eine Erdölraffinerie in der zentral gelegenen Industriestadt Krementschuk mit über 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Es habe dabei allerdings keine Opfer gegeben, rund 100 Feuerwehrleute hätten den Brand jedoch mehrere Stunden lang bekämpft. Die Stadt liegt rund 300 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew in der Zentralukraine.

Das ukrainische Statistikamt und die EU-Statistikbehörde Eurostat gaben die Bevölkerungszahl vor dem Krieg, den Russland im Februar 2022 begonnen hatte, mit rund 41 Millionen an. Nach Kriegsbeginn wurden große Teile des Landes von der russischen Armee besetzt, Millionen Menschen verließen das Land, ein Teil kehrte im Laufe der Zeit wieder zurück. Wie viele Menschen derzeit in der Ukraine leben, ist unklar. headtopics.com

Trotz aller Risiken seien dank der internationalen Hilfsgelder mehr als 500 meist örtliche Hilfsorganisationen in den ersten neun Monaten 2023 im Einsatz gewesen, um neun Millionen Menschen mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen. Zehn Millionen Menschen gälten weiterhin als vertrieben, sei es im eigenen Land oder als Flüchtlinge in anderen Ländern.

