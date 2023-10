Rugby: Südafrika krönt sich gegen Neuseeland zum Rekordweltmeister

gewonnen und sich mit dem vierten Turniersieg zum alleinigen Rekordweltmeister gekrönt. Bei nassen Bedingungen im Pariser Stade de France setzten sich die"Springboks" am Samstag knapp mit 12:11 (12:6) gegen die"All Blacks" durch.

Für Titelverteidiger Südafrika ist es der insgesamt vierte Triumph nach 1995, 2007 und 2019. Die nächste WM im vierjährigen Turnierzyklus wird 2027 in Australien stattfinden., der nach der WM von Scott Robertson ersetzt wird. Die All Blacks halten damit weiter bei drei WM-Titeln (1987, 2011, 2015). Im"Traumfinale" kassierte Neuseeland-Kapitän Sam Cane nach einem Schulter-Tackling gegen den Kopf nach 27 von 80 Spielminuten die Rote Karte.

Die Südafrikaner, die sich im Halbfinale in der Neuauflage des 2019er-Finales gegen England mit 16:15 durchgesetzt hatten, gingen durch vier Penaltykicks von Handré Pollard (3./13./19./34.) mit einem 12:6 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel sah auch Springboks-Kapitän Siya Kolisi, der sein Team zum zweiten Mal zum WM-Titel führte, eine Gelbe Karte und musste kurz vom Feld.gelang dem Neuseeländer Aaron Smith in der 54.

Wenig später verzeichnete Beauden Barrett dann den ersten Versuch, für den 32-Jährigen war es der bereits zweite in einem WM-Finale. Beim Spielstand von 12:11 entwickelte sich eine dramatische Schlussphase, in der die All Blacks trotz Unterzahl stark agierten. Allerdings vergab Jordie Barrett sechs Minuten vor dem Ende einen Strafkick.

Apartheid-Ära bewegt die Rugby-WeltEine Nation wird zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen. Ian Foster beendet seine turbulente Reise als Trainer der All Blacks mit dem Finale der Rugby-WM gegen Südafrika. Weiterlesen ⮕

Rolling Stones erobern die Charts mit neuer PlatteDie Rolling Stones führten am Freitag die britischen Musik-Charts an und sicherten sich mit der neuen Platte 'Hackney Diamonds' ihr 14. britisches Nummer-eins-Album. Das erste Studiowerk der Stones mit Originalmaterial seit 2005 erreichte auch in Australien, Neuseeland und u.a. Deutschland den Spitzenplatz der Charts. Weiterlesen ⮕

Martin gewinnt auch Thailand-Sprint in MotoGPDucati-Pilot Jorge Martin hat sich den MotoGP-Sprint beim Großen Preis von Thailand gesichert. Der Spanier gewann am Samstag in Buri Ram bereits den fünften Sprint in Serie. Im Ziel hatte er eine Sekunde Vorsprung auf KTM-Pilot Brad Binder aus Südafrika, Dritter wurde der Italiener Luca Marini auf Ducati. Weiterlesen ⮕

Lonely Planet Reiseführer: Die besten Reiseziele für 2023Zum 50. Jubiläum des Reiseführers Lonely Planet wurden in die „Best of Travel“-Edition 50 Länder, Regionen, Städte und Orte aufgenommen. In diesem Jahr neue sind die beiden Kategorien:, „günstig“ und „nachhaltig“. Neben beliebten Reisezielen wie Kroatien, Südafrika oder Thailand sind mit Usbekistan, Benin oder Nicaragua auch spannende Geheimtipps dabei. Trends wie Slow Travel werden mit dem protugisischen Jakobsweg oder Nachtzügen in Europa aufgegriffen. Weiterlesen ⮕

Admira krönt sich im Grande Finale zum Herbstmeister450 Zuschauer kamen zum großen Showdown zwischen der Admira und Weikersdorf in die Wiener Neustädter Josefstadt. Die Admira drehte den Spieß im Kampf um die Winterkrone noch einmal um. Die Wallner-Elf ist dank des 2:1-Erfolgs im direkten Duell Herbstmeister. Weiterlesen ⮕

Kein Helm: Motorradfahrer verunglückte in SüdsteiermarkDer 37-Jähriger war gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Weiterlesen ⮕