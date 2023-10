Rücktritt der Obfrau der Südtiroler Freiheitlichen

Bozen, Innsbruck – Fünf Tage nach der Landtagswahl hat die Obfrau der Südtiroler Freiheitlichen, Sabine Zoderer, ihren Rücktritt erklärt. Dies teilte sie in einem Brief an alle Mitglieder mit,. Bei der letzten Vorstandssitzung sei sie zu diesem Schritt gedrängt worden, so die erst seit Februar in der Position befindliche Zoderer, die scharfe Kritik an Parteifreunden übte. Die Freiheitlichen hatten bei der Wahl eher enttäuschend abgeschnitten.

Sie erreichten 4,9 Prozent – um 1,3 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2018. Den Mandatsstand konnten sie mit zwei aber halten. Zoderer sprach in ihrem Brief von"menschlicher Kälte" und „vielen unfairen Vorwürfen“, die ihr bei der jüngsten Parteisitzung gemacht worden seien.

Zoderer hatte Anfang des Jahres die Leitung der Freiheitlichen in Südtirol von Andreas Leiter Reber übernommen. Zuletzt galt auch das Verhältnis zur ursprünglichen Schwesterpartei FPÖ sowie zur Tiroler Landesgruppe als angespannt.„Wir nehmen zur Kenntnis, dass Sabine Zoderer dem Vorschlag des Vorstandes gefolgt ist und ihr Amt als Parteivorsitzende niedergelegt hat. headtopics.com

