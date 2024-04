Rückennummer am Trikot der deutschen National-Elf erinnert an SS-Runen

Um das offizielle EM-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es erneut Aufregung. Der deutsche Sportartikelhersteller reagierten am Montag auf Kritik am Design einer Nummer des neuen Trikots. Der Grund: Die Rückennummer 44 erinnert an die Runen der Schutzstaffel SS aus der Zeit des Nationalsozialismus.

Im Adidas-Store war eine Personalisierung der Trikots mit Namen und Nummer am Montagmittag nicht mehr möglich, der DFB stoppte die Auslieferung von bestellten Kombinationen mit der 44 im eigenen Onlineshop. Das neue Trikot war kurz vor den beiden Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande vorgestellt worden. Und anschließend auch die über die Adidas-Pläne berichtet. In den sozialen Medien war die Kombination aufgefallen, viele Menschen beteiligten sich an der Diskussion

