Rovanperä nach Evans-Ausfall vor erneuter WM-Krönung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:hierry Neuville geht als Führender in die Schlussetappe der Zentraleuropa-Rallye, die am Samstag mit vier Sonderprüfungen im Schärdinger Innviertel und Mühltal WM-Flair nach Österreich brachte.

Rovanperä ging es nach dem Evans-Ausfall taktisch kontrolliert an, Neuville konnte auf den Asphaltstrecken die Führung an sich reißen. Gleich zweimal wurde die Wertungsprüfung Mühltal gefahren, mit einer Länge von fast 28 Kilometern gilt sie als die"Königsprüfung" der gesamten Rallye im Dreiländereck in Österreich, Deutschland und Tschechien. Dritter der Zwischenwertung ist der Este Ott Tänak (Ford/1:49,1 Min.).

"Die letzte Prüfung des Tages war die vielleicht schönste bisher an diesem Wochenende", sagte Neuville im Ziel in Bayern und Platz zwei auf der rund 12-km-Etappe Bayerischer Wald. Man habe den ganzen Nachmittag versucht, den Vorsprung zu verwalten."Ich bin glücklich, dass ich den Tag als Führender abschließe." Rovanperä gewann den Abschnitt mit 0,5 Sek. Vorsprung und meinte. headtopics.com

Die Ausgangsposition sei gut."Morgen möchten wir versuchen, den Job zu Ende zu bringen." Vier Wertungsprüfungen in Österreich und Deutschland stehen noch auf dem Programm.

Feuerwehr rettete Bewohner aus verrauchtem HausIm zweiten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in Erpersdorf, brach in den Nachtstunden ein Brand aus. Weiterlesen ⮕

19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft einIn der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war. Weiterlesen ⮕

Gut besuchte Alm in Vollbrand – schwieriger GroßeinsatzFreitagnachmittag brach gegen 16.15 Uhr auf der Buchauer Alm in Maurach am Achensee (T) ein Brand aus, der das Gebäude vollständig vernichtete. Weiterlesen ⮕

Einbrecher stieg in Wohnung in Innsbruck ein und stahl Schmuck und MünzenEin Unbekannter brach am Donnerstag in ein Mehrparteienhaus in Innsbruck ein. Er öffnete die gekippte Balkontüre der Halbgeschosswohnung und stieg ein. Weiterlesen ⮕

Wanderin aus den USA bricht sich das Sprunggelenk auf der Hohen WandEine 51-jährige Amerikanerin brach sich beim Wandern auf der Hohen Wand das Sprunggelenk. Sie trug nur leichtes Schuhwerk und wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen. Weiterlesen ⮕

Tirol: Buchauer Alm in Murach am Achensee wurde ein Raub der FlammenMAURACH AM ACHENSEE (TIROL): Am 27. Oktober 2023 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Brandgeschehen auf einer Alm im Gemeindegebiet von Maurach am Achensee im Bezirk Schwaz. Laut Zeugenaussagen brach der Brand in der Küche aus und breitete sich in Folge über den Kamin auf das Hausdach aus. Weiterlesen ⮕