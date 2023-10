Rovanperä im Dreiländereck vorzeitig zur WM-Krone

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:eltmeister Kalle Rovanperä hat sich vorzeitig die Krone im Rallyesport erneut gesichert.

"Ich denke, dieses Jahr war für mich persönlich wichtiger als das vergangene", sagte Rovanperä."Es ging enger her, wir haben einen richtig guten Job gemacht. Ich werde das mehr genießen als das erste Mal." Der Brite Evans Elfyn Evans (Toyota) hatte sich noch Titelhoffnungen gemacht, war am Samstag aber ausgeschieden. Dritter des WM-Laufes wurde der Este Ott Tänak (Ford/+1:52,8 Min.).

Neuville atmete im Ziel auf."Es war ein wahnsinnig anstrengendes und herausforderndes Wochenende. Wir haben einen guten Job gemacht und konstante Leistung gezeigt", sagte der Belgier. Auch Rovanperä zollte der Herausforderung Respekt."Das waren die anspruchsvollsten Asphalt-Prüfungen, die ich bisher in meiner Karriere erlebt habe." headtopics.com

Nach vier Sonderprüfungen am Samstag wurden am Sonntag zwei der vier angesetzten Abschnitte in Österreich gefahren, und zwar die SP"Böhmerwald" als erste und dritte des Tages. Die letzte führte als Passauerland ins Ziel nach Passau. Für nächstes Jahr steht der Termin der Central European Rally mit 31. Oktober bis 3. November bereits fest. Die mit der Premiere zufriedenen Organisatoren zählten heuer 125.000 Zuschauer.

Rovanperä nach Evans-Ausfall vor erneuter WM-KrönungThierry Neuville geht als Führender in die Schlussetappe der Zentraleuropa-Rallye, die am Samstag mit vier Sonderprüfungen im Schärdinger Innviertel und Mühltal WM-Flair nach Österreich brachte. Der Belgier hat im Hyundai 26,2 Sek. Weiterlesen ⮕

Formel 1 in Mexiko:Weltmeister Max Verstappen wünscht sich mehr Schutz vor AnfeindungenFormel1-Weltmeister Max Verstappen wünscht sich mehr Respekt von den Fans. In Mexiko ist er zuletzt ausgepfiffen worden. Weiterlesen ⮕

Fury entkommt Fast-Blamage gegen KäfigkämpferSchwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat einen Box-Schaukampf gegen den früheren UFC-Star Francis Ngannou hauchdünn gewonnen und sich fast blamiert. Weiterlesen ⮕

Ferrari und Leclerc überraschen Verstappen im Mexiko-QualifyingDie beiden Ferrari-Piloten starten am Sonntag aus der ersten Reihe in den Grand Prix von Mexiko. Weltmeister Verstappen musste sich mit Rang drei begnügen. Weiterlesen ⮕

Bei der Jugendblaskapelle wurde wieder „gekartelt“Spaß und Spannung hielten sich beim traditionellen Preisschnapsen der Jugendblaskapelle die Waage. Nach spannenden Zweikämpfen „ums Bummerl“ ging Arno Schönthaler als Sieger hervor. Weiterlesen ⮕

Zeuge zur NÖN: „Frau wurde in den Hinterkopf geschossen“Weitere Details rund um die schreckliche Bluttat direkt an der Hauptstraße wurden nun bekannt. Ein Augenzeuge sprach mit der NÖN. Weiterlesen ⮕