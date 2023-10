Rotes Kreuz Kirchberg besuchte Christophorus C2-Stützpunkt in Krems

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Beim Herbstausflug besuchte die Rotkreuz-Ortsstelle mit Ortsstellenleiter Martin Schweiger (stehend 3.v.re) und Kommandantin Sandra Schweiger (sitzend 4.v.re) den Christophorus C2-Stützpunkt in Krems.

Die interessanten Informationen über das dortige Projekt und das wildromantische Felsmassiv auf der Kinderburg Rapottenstein beeindruckten das Team von der Rotkreuz-Ortsstelle Kirchberg beim Herbstausflug.

ie Mitglieder der Rotkreuz-Ortsstelle Kirchberg besuchten im Zuge eines lehrreichen Herbstausfluges auch den Christophorus C2 Stützpunkt in Krems. Der Herbstausflug der Rotkreuz-Ortsstelle Kirchberg führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu drei interessanten Stationen. Besucht wurden die Kinderburg Rapottenstein, der Christophorus C2-Stützpunkt in Krems und die Notruf-Leitstelle Niederösterreich. headtopics.com

Mit Ortsstellenleiter Martin Schweiger und Rotkreuz-Kommandantin Sandra Schweiger voran führte die Fahrt in das Waldviertel zur Kinderburg Rapottenstein. Dort werden schwer belastete Familien, die mit Schicksalsschlägen zurechtkommen müssen, betreut. Über dieses Projekt berichteten Cornelia Seper und Laura Sigl, welche das ganze Rotkreuz-Team auch durch die beeindruckende Burg führten.

Als nächstes wurde der Stützpunkt für den Christophorus Hubschrauber C2 in Krems besucht. Die Ausführungen von Flugretter Robert Huber waren äußerst interessant und praxisnahe. Er musste auch viele Fragen beantworten. Das letzte Ausflugsziel an diesem lehrreichen Tag war die Leitstelle „Notruf 144“ in St.Pölten. Disponent und Notrufexperte Jörg Liebscher gab den Besuchern einen spannenden Einblick in die Arbeit bei Notruf Niederösterreich. headtopics.com

