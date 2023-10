Rotes Kreuz Herzogenburg sagte Danke

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Mitgliederwerbeaktion 2023 der Rot-Kreuz-Bezirksstelle wurde nun mit großem Erfolg abgeschlossen. „Dank dieser Aktion konnten rund 1.

Alle neuen unterstützenden Mitglieder erhalten in der nächsten Zeit ihre Begrüßungsschreiben inklusive Mitgliedsausweise. Mit einer unterstützenden Mitgliedschaft ist keinerlei Verpflichtung verbunden und allfällige Änderungen können völlig unbürokratisch unter der Telefonnummer 059144/67400 oder per E-Mail anerfolgen. „Die Mitgliedschaft ist zudem auch eine ideelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit, die gerade in unserem Raum von größter Bedeutung ist.

