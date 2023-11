Rot-weiß-roter Auswärtscoup sorgt für Jubel

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Ö

sterreicherinnen gewinnen auch das zweite Spiel gegen Portugal. Vicky Pinther und Eileen Campbell treffen für die Fuhrmann-Ladies. Für die Austro-Kickerinnen schaut's jetzt gut aus. Österreichs Frauenteam hat das Duell um Rang zwei in der Gruppe A2 der Nations League gewonnen und ist auf bestem Weg zum Klassenerhalt. Das ÖFB-Team besiegte am Dienstag in Povoa do Varzim Portugal mit 2:1 (0:0) und geht mit vier Zählern Vorsprung auf die Ibererinnen in die abschließenden zwei Spiele der Eliteliga.

In dramatischen fünf Minuten sicherten sich die Österreicherinnen die drei Punkte. Victoria Pinther traf in der 72. Minute zur Führung, nach dem Ausgleich durch Ana Capeta (75.) erzielte Eileen Campbell in der 77. Minute das Siegtor."Wir sind überglücklich, dass wir die drei Punkte holen konnten, dass wir eine unglaublich gute Ausgangsposition für Dezember geschaffen haben, das war unser Ziel", erklärt Irene Fuhrmann. headtopics.com

Die Fuhrmann-Elf kam phasenweise unter Druck, wurde aber im Finish der ersten Hälfte dreimal richtig gefährlich. In der 41. Minute kamen die Österreicherinnen in Überzahl an den Strafraum, der letzte Pass von Zadrazil kam jedoch nicht an. Barbara Dunst konnte in der Nachspielzeit einen Zadrazil-Pass nicht verarbeiten und legte sich eine Minute später den Ball im Strafraum zu weit vor.

Die Österreicherinnen festigten damit Rang zwei in der Tabelle und stehen vor dem Verbleib unter den besten 16 Nationen, bei Rang drei würde es in ein Play-off gehen. Weiter geht es für das ÖFB-Team am 1. Dezember beim großen Gruppenfavoriten Frankreich, zum Abschluss ist am 5. Dezember Norwegen zu Gast."Wir haben es selber in der Hand. Wenn wir noch Punkte sammeln im Dezember, können wir den Ligaerhalt schaffen", sagt Fuhrmann. headtopics.com

