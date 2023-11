Rosalynn Carter, ehemalige First Lady der USA, ist gestorben

Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten sei am Sonntagnachmittag in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia gestorben. Rosalynn Carter war eine gleichberechtigte Partnerin ihres Ehemanns Jimmy Carter und unterstützte ihn in allem, was er erreicht hat. Im Mai wurde bekannt, dass sie an Demenz erkrankt war. Die 96-Jährige wurde palliativ zu Hause betreut.





