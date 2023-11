Romana Horatschek: Nach 160 Kilometern ins Ziel

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

24 Runden. Romana Horatschek (Mitte) holte sich den Sieg nach 160 gelaufenen Kilometern beim Chiemgauer 100StundenRunden.omana Horatschek vom ASK Mc Donald's Loosdorf holte beim Chiemgauer 100StundenRunden nach 160 Kilometern und der schnellsten letzten Runde Sieg.

Die Langstreckenläuferin Romana Horatschek vom ASK Mc Donald's Loosdorf entschied spontan, beim Chiemgauer 100StundenRunden–Bewerb an den Start zu gehen. In Bergen in Bayern, Deutschland, nahe dem Chiemsee fiel um 9 Uhr der Startschuss zum 24-Stunden-Rennen. Dabei mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Runde von 6,7 Kilometer laufen und jeweils zur vollen Stunde wieder im Start/Ziel-Bereich stehen, um die nächsten 6,7 Kilometer zu laufen. „Ich wollte dieses Backyard-ähnliche Format einmal ausprobieren“, berichtete Horatschek. headtopics.com

Wie schnell man läuft, kann sich jeder individuell einteilen. 23 Runden werden in diesem Format abgespult bis sich die Siegerin und der Sieger in der letzten Runde entscheiden. Wer hier als Erstes die Ziellinie überquert gewinnt. „Ich konnte die letzte Runde richtig durchziehen und tatsächlich die Goldmedaille holen. Damit bin ich 160 Kilometer gelaufen, also 100 Meilen. Das war mein Ziel.

