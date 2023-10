Rolling Stones erobern die Charts mit neuer Platte

Die Rolling Stones führten am Freitag die britischen Musik-Charts an und sicherten sich mit der neuen Platte 'Hackney Diamonds' ihr 14. britisches Nummer-eins-Album. Das erste Studiowerk der Stones mit Originalmaterial seit 2005 erreichte auch in Australien, Neuseeland und u.a. Deutschland den Spitzenplatz der Charts.