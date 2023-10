Rohrbacher Weltenbummlerin beendet abenteuerliche Reise. Vorläufig!

„Ich bin definitiv ruhiger und gelassener geworden“, sagt die Rohrbacherin Regina Hochecker nach ihrem zweijährigen Abenteuer. Im VW Bulli T3 „Edelweiss“, Baujahr 1988, bereiste sie mit ihrem Partner Thomas Hadinger, dessen Familie in Schwarzenbach/Pielach lebt, abseits des Massentourismus 13 Länder quer durch Europa bis nach Asien. „In Albanien sind wir drei Monate lang geblieben.

Rund 30.000 Kilometer reiste das Aussteiger-Paar. Exakt 24 Monate war der VW-Bus ihr Zuhause. Dabei waren Sehenswürdigkeiten nicht ihr vorrangiges Ziel, sondern das Kennenlernen von Menschen, Kulturen und sich selbst. „Der Weitwanderweg E4 in Bulgarien hat mich irrsinnig geprägt“, sagt Hochecker. 17 Tage ist sie die 260 Kilometer alleine marschiert und wurde dabei mit vielen Herausforderungen konfrontiert.

Um die vielen Erlebnisse, die Faszination der unterschiedlichen Landschaften, das Bezwingen von Bergen und mitunter lebensverändernde Begegnungen gut verarbeiten zu können, zog sich das Abenteurer-Paar immer wieder an ruhige Plätze zurück. „Meine Erwartungen wurden in Georgien übertroffen, in der sich jede Stadt als extravagant präsentierte“, erzählt Hochecker. headtopics.com

Das Schönste an der Reise war jedoch, „dass man sich aufeinander verlassen und diesen Traum leben konnte“, ist Regina Hochecker überzeugt, die im November in der Heimat einen Job im IT-Bereich beginnt. Denn die Ersparnisse der beiden sind vorerst aufgebraucht. Filmemacher Thomas Hadinger, dem schon während der Reise der VW Bulli als mobiles Produktionsstudio diente, will nun mit einer eigenen Produktionsfirma weiterarbeiten.

Für zwei Jahre ließen Thomas Hadinger und Regina Hochecker ihr bisheriges Leben hinter sich und brachen zu einer abenteuerlichen Reise auf.Regina Hochecker und Thomas Hadinger wanderten entlang des Dzhangal im Südwesten Bulgariens. Der Berg zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe.Foto:"Ich bin ruhiger und gelassener geworden, mich haut nichts mehr so schnell um", ist Regina Hochecker nach dieser abenteuerlichen Reise überzeugt. headtopics.com

Kater Konrads große Reise in die Geschichte von StrengbergChristine Ziervogl und Leopold Pambalk-Blumauer präsentierten ein lehrreiches Kinderbuch im Gasthaus Pambalk-Blumauer. Das Buch ist preiswert um 15 Euro am Gemeindeamt erhältlich. Weiterlesen ⮕

Stellantis und Gewerkschaft einigen sich auf ArbeitsvertragDie Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis und die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) haben sich nach einem sechswöchigen Streik vorläufig auf einen neuen Arbeitsvertrag geeinigt. Weiterlesen ⮕

Attacke auf offener Straße: Italienischer Staatsbürger greift Polizisten anIn Wien-Simmering wurde ein 24-jähriger Italiener von unbekannter Täterschaft angegriffen und verletzt. Als die Polizei eingriff, griff das Opfer jedoch die Beamten an. Der aggressive Mann wurde vorläufig festgenommen. Weiterlesen ⮕

Neue Ausstellung im kunsthaus muerz: Die Zeit zerfällt oder das Maß an UnordnungAb dem 2. Dezember präsentiert das kunsthaus muerz in Mürzzuschlag eine Ausstellung über die letzte Reise von Ludwig Boltzmann. Die Ausstellung wird von Margarethe Makovec und Anton Lederer kuratiert und läuft bis zum 18. Februar 2024. Weiterlesen ⮕

Das Beste unter den Besten! Wo gibt es das beste 'Martini-Gansl' in Vorarlberg?Wo gibt es das beste 'Martini-Gansl' in Vorarlberg? Die Tradition des Gansl-Essens an Martini lockt jedes Jahr viele Vorarlberger auf eine kulinarische Reise, um diese Delikatesse zu genießen. Doch wo findet man das absolute Beste unter den Besten? Weiterlesen ⮕

Bürgerbeteiligung in St. Peter: Visionen für das Ortszentrum der ZukunftÜber 60 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Zentrums.Reise in St. Peter teil, um Ideen und Visionen für das Ortszentrum zu präsentieren und zu diskutieren. Bürgermeister Johannes Heuras freut sich über die positive Resonanz. Weiterlesen ⮕