Rinnende Nase, Husten, Fieber: Erkältung, Grippe oder doch Covid?

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diese anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.

25-Jähriger wurde Opfer einer Messer-Attacke in Wien-FavoritenVier Männer griffen ihr Opfer am Montagabend auf einer Parkbank an und fügten ihm am Arm Schnittverletzungen zu. Weiterlesen ⮕

Alarm zu einer Personenrettung in Aschach an der DonauIn Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) gab es Dienstagfrüh einen Alarm zu einer Personenrettung. Weiterlesen ⮕

Meg Ryan versucht ein Comeback – mit einer romantischen KomödieIn den vergangenen Jahren ist es ruhig geworden für die einstige Königin der romantischen Komödie. In „What Happens Later“ kehrt Meg Ryan auf die Leinwand zurück. Sie schrieb auch das Drehbuch und... Weiterlesen ⮕

Brandeinsatz im Betriebsgelände einer Papierfabrik in Ansfelden führte zu Einsatz zweier FeuerwehrenANSFELDEN. Zwei Feuerwehren standen am Dienstagabend bei einem Brand im Betriebsgelände einer Papierfabrik in Ansfelden (Bezirk Luinz-Land) im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Brand in einer Wohnung in OttnangDie Feuerwehr Ottnang rückte zu einem Brand in einer Wohnung im Ortszentrum von Ottnang aus. Der Brand konnte durch das Eingreifen der Hausbesitzer eingedämmt werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und brachte Materialien und Gegenstände aus der Wohnung ins Freie. Eine Gasflasche wurde sichergestellt. Die Wohnung wurde belüftet und die Verkehrsregelung wurde von Lotsen übernommen. Weiterlesen ⮕

Historische Geschichte:Vor 90 Jahren starb einer der bekanntesten PriesterkomponistenAnton Faist aus Stang bei Riegersburg ist vor 90 Jahren verstorben. Der Priester gilt als einer der bekanntesten Verfasser von Kirchenmusikwerken. Weiterlesen ⮕