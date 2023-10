Riesiges Wespennest in Dorf Tirol entfernt

Unglaubliche 147 x 97 Zentimeter! Zu einem gigantischen Wespennest rückten mutige Männer der Feuerwehr Dorf Tirol (Südtirol) im Ortszentrum aus. In Schutzanzügen beseitigten sie den Monsterbau.Bei höheren Temperaturen entwickeln sich Wespen wie fast alle wechselwarmen Tiere deutlich schneller. Nach der Winterruhe fangen die Wespenköniginnen Ende April bis Anfang Mai an, in ihren Nestern zu brüten.

Zudem sollte man gegen Ende des Sommers besonders Süßes in Sicherheit bringen, denn so lange die Wespen Futter für die Brut suchen, nehmen sie Eiweißreiches wie Fleisch; wenn sie gegen Ende des Sommers nur mehr Futter für sich selbst brauchen, mögen sie gern Marmelade, Honig oder süße Getränke. Alle Tiere außer die jungen, befruchteten Königinnen sterben vor der kalten Jahreszeit.

Für Allergiker ist es ratsam, ein Notfallset mitzuführen, denn schon ein Stich kann innerhalb weniger Minuten fatale Folgen haben. Neben Ausschlägen und Schwellungen kann es im Extremfall zum Atemstillstand kommen. In Österreich sterben jährlich etwa zehn Menschen an Insektengiftallergien. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Asterix und Obelix: Die weiße Iris - Ein Wohlfühlphilosoph bedroht das gallische DorfDie römischen Legionäre verlieren ihre Kampfmoral und das Belagern des gallischen Dorfes wird zur Belastung. Cäsar schickt einen Wohlfühlphilosophen, um die Gallier zu brechen. Doch die Unbeugsamen lassen sich nicht so leicht beeindrucken. In dem neuen Asterix-Band 'Die weiße Iris' wird die Geschichte mit humorvollen Gags erzählt. Weiterlesen ⮕

Geballte Prominenz im Studio: Josh., Alfred Dorfer und Angelika Kirchschlager bei „Tirol Live“Sänger Josh. und das Duo Angelika Kirchschlager/Alfred Dorfer bei „Tirol Live“. Weiterlesen ⮕

855.850 Euro für ein Haus in Tirol, Eigenheim nur für wenige leistbarDie Zahl der Einfamilienhausverkäufe ist im ersten Halbjahr 2023 auf einen Tiefstwert gesunken. Kitzbühel bleibt teuerstes Pflaster. Weiterlesen ⮕

Betrug mit Kryptowährung in Tirol: 32-Jähriger um vierstelligen Betrag gebrachtIm August und September wurde ein 32-Jähriger von Betrügern in eine kostspielige Falle gelockt. Dem Italiener wurde durch Investitionen in Kryptowährungen eine sechsstellige Gewinnsumme versprochen. Weiterlesen ⮕

Flughafenfest, „Tag der offenen Tür“ im Landhaus und Co.: Das war der Nationalfeiertag in TirolKonzerte, exklusive Treffen mit Landeshauptmann Mattle, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wurde in Tirols Landeshauptstadt einiges geboten. Das Landhaus öffnete seine Tore und das Innsbrucker Flughafenfest lud erstmals seit 2019 wieder Besucher an. Weiterlesen ⮕

Flughafenfest, Landhaus und Konzerte: Das war der Nationalfeiertag in TirolKonzerte, exklusive Treffen mit Landeshauptmann Mattle, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wurde in Tirols Landeshauptstadt einiges geboten. Das Landhaus öffnete seine Tore und das Innsbrucker Flughafenfest lockte erstmals seit 2019 wieder Besucher an. Weiterlesen ⮕