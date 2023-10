Riesiger Andrang bei Wiedereröffnung von Zara in Donaustadt

In dem Donaustädter Einkaufszentrum kannte der Andrang unzähliger Kunden vor dem Zara-Store am Freitag keine Grenzen: Riesige Menschen-Massen warteten ungeduldig auf den Einlass in den Fashion-Shop. Rund um das Geschäft standen mehrere Menschen und beobachteten die Lage vor Ort. Ein Video zeigt den Ansturm:

Auf der Westfield-Homepage feiert der Kaufhaus-Betreiber die Wiedereröffnung:"Ab dem 27.10. können Sie die Tüten wieder füllen und die Karte glühen lassen, denn Österreichs größtes Zara öffnet die Türen — und weil das noch nicht alles ist, können Sie ab jetzt sogar über zwei Verkaufsebenen shoppen!"

