Richterin: „Sie haben Ihrer Frau längst etwas angetan“

„Ich werd dich noch alleine erwischen und bring dich um.“ Ein Satz der Angst macht, zumal, wenn er zwischen (Noch-)Eheleuten fällt, bedenkt man die über 20 Frauen, die heuer nach „Beziehungsstreitigkeiten“ von ihren Partnern tatsächlich getötet wurden. Unter anderem diese Drohung soll ein 34-Jähriger gegenüber seiner Ehefrau am 12. September dieses Jahres im ehemals gemeinsamen Haus in Bruck an der Leitha geäußert haben.

So lautete zumindest ein Teil der Anklage der Staatsanwaltschaft Korneuburg. Einige Tage vorher soll er bei der Autobahnabfahrt in Bruck dem Auto der Frau so nah aufgefahren sein, dass er das Fahrzeug touchierte. Der gravierendste Vorwurf war aber zweifellos der, der beharrlichen Verfolgung, indem er die räumliche Nähe zu ihr aufsuchte. Es sei viel für seinen Mandanten zusammengekommen, leitete Verteidiger Dominik Wild sein Eröffnungsplädoyer ein.

Unter anderem gab er seine Drogensucht an, um sein Verhalten zumindest annähernd zu erklären. „Aber was wollten Sie mit Ihrem Tun bewirken“, fragte die Richterin nach und bekam ein - erwartbares - „Vielleicht, dass ich sie noch mal zurückbekomme“ zur Antwort und schob ein recht selbstmitleidiges „Ich hab viel auf einmal verloren“ hinterher. headtopics.com

Seine strafbare Übergriffigkeit räumte der Mann auch von Anfang ein, bestritt aber den Vorfall bei der Autobahnabfahrt. Für letzteren wurde der bisher Unbescholtene auch freigesprochen. Wegen der anderen Vorwürfe verurteilte ihn Zbiral zu drei bedingten Monaten Freiheitsstrafe, auch, wegen seines „glaubwürdigen Bemühens“, dass sie im Verhalten des Prozesses festgestellt haben wollte.

