Richard Lugner stellt 24 Fragen am 24. Dezember

Der Baumeister der Nation Richard Lugner hat 24 Fragen am 24. Dezember gestellt. Er spricht über Dinge, die er bereut, das schönste Geschenk und E-Autos. Zu Weihnachten hat der 91-Jährige sein tierisches Fest abgesagt, da er kränkelte und seine Familie nicht in Gefahr bringen wollte. Lugner beantwortet Fragen zu seiner Liebe zu Weihnachten, warum er sein bestes Geschenk nicht zum Fest bekommen hat und warum er sich ein Grab gekauft hat.





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Brandgefahr zu Weihnachten: 48 Prozent haben im Kinderzimmer keinen Rauchwarnmelder installiertIm Schnitt kommen pro Jahr in Österreich 48 Menschen bei Bränden ums Leben, wie eine aktuelle Auswertung der vergangenen 15 Jahre zeigt. Im Vorjahr sind sogar 49 Personen gestorben.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Großes Premieren-Feuerwerk vor WeihnachtenKurz vor Weihnachten gibt es noch viele Premieren in den Theatern. Eine Opern-Aufführung wird im TV gezeigt. Kultur-Fans können ihr Weihnachten schon jetzt zum Leuchten bringen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Die Wahrheit über Weihnachten: Warum Rudolph eine Rudolphine ist12 Mythen im Faktencheck: Warum das Christkind gar nicht katholisch ist und was Erwin Pröll von Jesus unterscheidet

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Diese Naturbücher verschenke ich zu WeihnachtenAlte und neue Bücher, die eine Empathie mit Tieren, Pflanzen und der Natur befördern.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Grün zur Winterszeit: Weiße Weihnachten wieder nur für wenigeWeiße Weihnachten werden in Österreich durch die vom Menschen verursachte Erderwärmung zunehmend seltener. In den meisten Landeshauptstädten hat es mit Schnee zum Fest vor über zehn Jahren das letzte Mal geklappt. Letztes Jahr schlug das Weihnachtstauwetter stark zu. Auch heuer sieht es in den Niederungen kaum nach Schnee aus.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Turbulente Wettertage steuern vor Weihnachten auf Vorarlberg zuAm Mittwoch in der Früh erreicht das Ländle eine maskierte Kaltfront, danach stellt sich zunehmend eine stürmische West- bis Nordwestwetterlage ein.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »