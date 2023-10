Retz gewinnt gegen Langenrohr mit 2:1

Über 500 Fans wollten am Retzer Sportplatz sehen, wie die Mannschaft nach der Gloggnitz-Niederlage, der ersten seit acht Spielen, reagiert. Allerdings musste Trainer Andreas Haller auf die erkrankten Noah Schindler und Andreas Strapajevic verzichten, zudem übernahm Zweier-Goalie Timo Bergmann für den verletzten Sebastian Bacher.

Nichtsdestotrotz hatte Retz am Anfang die Kontrolle, doch führte das Langenrohrer Mittelfeldpressing schnell zu Problemen. Dann überschlugen sich in 15 Minuten die Ereignisse: Zunächst ein Eckball für die Hausherren, der in den Rückraum zu Uran Neziroski kam, der herrlich ins Kreuzeck traf- Traumtor Nummer eins.Dann ein Schock, als Oktay Yendi schwer gefoult wird und mit dem Verdacht auf eine schwere Bänderverletzung im Knöchel ausgetauscht werden musste.

„Mörderisch gemacht“, lobte Haller, der aber ehrlich hinzufügt: „Wir führen 2:0 und wissen nicht, warum.“ Denn die Gäste aus dem Tullnerfeld waren besser, kamen immer wieder über die Retzer Seiten in die Offensive, hatten gute Möglichkeiten und einen wegen Abseits aberkannten Treffer. „Uns fehlte da die Stabilität, wir waren durchlässig wie Schweizer Käse“, meinte Haller zur Pause. headtopics.com

Die Weinstädter dagegen schafften es selten, offensiv für Entlastung zu sorgen, hatten am Ende noch Glück bei einem Langenrohr-Kopfball, ehe der Schiedsrichter abpfiff und der schmeichelhafte Sieg fixiert war. Haller fand danach klare Worte: „Nur das Ergebnis ist gut, der Rest nicht. Von zehn solchen Spielen gewinnen wir neun nicht. Ich bin mit dieser Leistung überhaupt nicht zufrieden.“1:0 (13.) Neziroski, 2:0 (26.) Ledineg, 2:1 (55.) Dilic.Krammer (84.

Weiterlesen:

noen_online »

ÖAMTC ve AUVA, Langenrohr İlkokulu'nda trafik eğitimi etkinliği düzenlediÖAMTC ve AUVA'nın ortaklaşa düzenlediği 'Merhaba Araba' etkinliği, Langenrohr İlkokulu'ndaki üçüncü sınıflarla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere trafikteki tehlikeler oyunla anlatıldı. Weiterlesen ⮕

Hochkarätiges Kammermusikkonzert im Museum RetzIm Rahmen der Kerzenlicht-Konzerte fand ein hochkarätiger Kammermusikabend mit Geige, Violoncello und Klavier im Museum Retz statt. Es war der erste Auftritt für zwei renommierte Künstler in der Weinstadt. Weiterlesen ⮕

Maurer & Cik: Prominente Gäste und aktuelle Schlagzeilen im Nachrichten-PodcastIn der wöchentlichen Episode "Maurer & Cik" besprechen Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik von der Kleinen Zeitung die wichtigsten und schrägsten Schlagzeilen. Prominente Gäste wie Vera Russwurm, Arnold Schwarzenegger und Alfred Gusenbauer werden genannt. Themen wie die Situation in Bergkarabach, Memoiren von Nicolas Sarkozy und der Kampf der FPÖ gegen die Eliten werden diskutiert. Weiterlesen ⮕

Schleinbach: Zwei Frauen und das Spiel mit der WirklichkeitZwei Frauen, Geschichten und das Spiel mit der Wirklichkeit: Die Schleinbacherin Ulrike Winkler-Hermaden präsentiert ihr neues Buch „Seemann spricht“. Weiterlesen ⮕

Der Meistercup als „Beiwagerl“Erstmals seit acht Jahren hat Dobersberg wieder ein Cup-Spiel vor der Brust. Weiterlesen ⮕

Kürbisfest im nördlichen WeinviertelDas nördliche Weinviertel ist das Kürbis-Zentrum Niederösterreichs. Die Kürbisfeste in Retz und Zellerndorf bieten alles, was das Herz begehrt. Weiterlesen ⮕