Rettungsfahrzeug kollidiert mit Lkw in Erpfendorf

Das Rettungsfahrzeug wurde von einem 35-jährigen Österreicher gelenkt und im Fahrzeug befanden sich neben zwei Sanitätern eine zu transportierende Patientin.

Das Rettungsfahrzeug musste in Erpfendorf (Gemeinde Kirchdorf, Bezirk Kitzbühel) verkehrsbedingt aufgrund eines voranfahrenden Pkw, der in eine Hauseinfahrt einbog, abbremsen. Der nach dem Rettungsfahrzeug fahrende Lkw-Lenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zur Auffahrkollision. Während der Lenker des Lastwagens beim Unfall unverletzt blieb, zogen sich die vier Insassen des Rettungswagens leichte Verletzungen zu.

Sowohl am LKW als auch am Rettungsfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Salzburger Straße musste für die Unfallaufnahme für die Dauer von ca. 20 Minuten komplett gesperrt werden.Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erstattet werden. headtopics.com

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Erpfendorf mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften, zwei Rettungswägen, ein Notarztfahrzeug, ein Einsatzleiter der Rettung sowie drei Polizeistreifen.

