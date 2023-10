Rettenbachferner im Schneegewand

In den letzten Wochen wurde heftig über den Saisonauftakt der Alpinen mit dem traditionellen Gletscher-Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner in Tirol diskutiert. Weil der Schneefall ausblieb, konnte die Piste nur dank eines großen Schneedepots und der Beschneiung der Strecke präpariert werden. Die Bilder des dünnen Schneebandes auf dem Söldener Gletscher, umringt von kargen Fehlsen und Geröll, machten weltweit Schlagzeilen.

Marcel Hirscher beendete seine Karriere nach zwei Olympiasiegen und acht großen Kristallkugeln. Den wohl größten heimischen Skifahrer aller Zeiten hielt es nicht lange im Ruhestand. Er ging unter die Ski-Hersteller, mischt jetzt mit seiner Marke"Van Deer" den Weltcup abermals auf.Den Adrinalin-Kick sucht Hirscher mittlerweile abseits der gesicherten Pisten. Nicht nur auf zwei Brettern, auch auf Rädern. 2022 nahm er erstmals beim Erzbergrodeo teil.

Flughafenfest, „Tag der offenen Tür“ im Landhaus und Co.: Das war der Nationalfeiertag in TirolKonzerte, exklusive Treffen mit Landeshauptmann Mattle, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wurde in Tirols Landeshauptstadt einiges geboten. Das Landhaus öffnete seine Tore und das Innsbrucker Flughafenfest lud erstmals seit 2019 wieder Besucher an. Weiterlesen ⮕

Gelungener Coup: Tirol krallt sich erste Pumptrack-WM in der Area47Am 18. November finden gleich zwei größere Events im Ötztal statt. Gurgl wird zum Schauplatz des ersten Weltcup-Slaloms und in Haiming gastiert die Pumptrack-Weltmeisterschaft in der Area47. Weiterlesen ⮕

Flughafenfest, Landhaus und Konzerte: Das war der Nationalfeiertag in TirolKonzerte, exklusive Treffen mit Landeshauptmann Mattle, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wurde in Tirols Landeshauptstadt einiges geboten. Das Landhaus öffnete seine Tore und das Innsbrucker Flughafenfest lockte erstmals seit 2019 wieder Besucher an. Weiterlesen ⮕

Tirol: Lkw fährt bei Erpfendorf (B 178, Kirchdorf) auf Rettungsfahrzeug auf → vier LeichtverletzteKIRCHDORF IN TIROL (TIROL): Am 25. Oktober 2023 gegen 14:40 Uhr fuhr ein Rettungsfahrzeug auf der Salzburger Straße (B178) von St. Johann in Tirol kommend in Fahrtrichtung Lofer. Weiterlesen ⮕

Keine Teddys mehr – der Bankrott der WillkommenskulturKaum acht Jahre nach Beginn der Migrationswelle entdecken Politik und Medien, dass dadurch massenhaft Antisemitismus zu uns kommt. Weiterlesen ⮕

Emotionale Debatte um Sölden: Der Skisport bleibt auf der StreckeDie hitzigen Debatten um den Weltcupauftakt zeigen: Kein Sport vermag Österreich so zu bewegen wie das Skifahren. Argumente werden dabei überhört. Weiterlesen ⮕