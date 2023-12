Restaurierte Krippe aus dem 18. Jahrhundert

Im Jahr 1763 fertigte Joseph Schitz diese Krippe an. Nachdem sie 1893 unmodern geworden und über 100 Jahre am Speicher vergessen war, strahlt sie heute restauriert. Freskant Andreas Gamerith hat das Hintergrundbild gemalt. Im Jahr 1763 fertigte Joseph Schitz diese Krippe an. Einst waren die auf Holz gemalten Figuren zum Austausch gegen Figuren aus dem Heiligen Grab in Stift Zwettl gedacht. Heute ist die Krippe als Ganzes gegenüber vom Heiligen Grab aufgestellt.

Im Jahr 1963 fertigte Joseph Schitz diese Krippe an. Stiftsarchivar Andreas Gamerith ist froh, dass sie nach über 100 Jahren auf dem Speicher wieder restauriert werden konnte.In diesem Zustand wurde 2014 die Krippe aus der Barockzeit im Lager des Stift Zwettl gefunden.In diesem Zustand wurde 2014 die Krippe aus der Barockzeit im Lager des Stift Zwettl gefunde





