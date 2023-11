Restaurant verlangt Zuschlag für schlimme Kinder

Das Toccoa Riverside Restaurant im US-Bundesstaat Georgia erhebt einen Zuschlag auf die Rechnungen von Familien, deren Kinder sich nicht benehmen. Laut dem Besitzer des Restaurants, Tim Richter, sei diese Gebühr nicht neu. Der Aufschlag wäre bereits während der COVID-19-Pandemie eingeführt worden, wie das Onlineportal des US-Fernsehsenders WHIOTV berichtet.steht die Warnung:"Erwachsenenzuschlag: Für Erwachsene, die nicht in der Lage sind, Eltern zu sein".

"Erwachsenenzuschlag: Für Erwachsene, die nicht in der Lage sind, Eltern zu sein", heißt es im Menü des Toccoa Riverside Restaurant (Bild) Wie auf Reddit, wo die Geschichte um den Aufpreis viral ging, hervorgehoben wurde, ist kein genauer Betrag angegeben. Laut Restaurantbesitzer Richter musste der Hinweis bis vor kurzem nicht als Drohung eingesetzt werden, um widerspenstige Kinder im Zaum zu halten. Doch jüngst sei eine Familie mit Kindern gekommen, die, wie er sagte,"durch das ganze Restaurant rannten", wie er dem Fernsehsender WSB sagte.

Lyndsey Landmann dachte, der Besitzer würde scherzen, als er ihr vom Zuschlag erzählte. Landmann, die aus Florida stammt, war mit ihrem Mann und vier weiteren Familien in dem Restaurant. Insgesamt waren elf Kinder im Alter von drei bis acht Jahren anwesend."Die Kinder saßen an einem Ende des Tisches und waren so brav", erinnert sich Landmann in der Fernsehsendung"Today". headtopics.com

Landmann sagte, Richter habe sie angeschrien."Es war beängstigend", sagte sie gegenüber"Today". Ihr Ehemann hat im Nachgang eine Bewertung auf Google veröffentlicht, in der er das Restaurant mit einem Stern bewertete. Derweil bestreitet Restaurantbesitzer Richter, den Aufschlag tatsächlich erhoben zu haben – er habe nur vor dem Aufpreis gewarnt und die 50 Dollar nie auf die Rechnungen gesetzt.

