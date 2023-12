Resident Evil 4 VR Mode jetzt für PlayStation VR2 erhältlich

Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. VR Mode ist ab sofort als kostenloser DLC für PlayStation VR2 für alle PlayStation 5-Besitzer von 'Resident Evil 4' erhältlich und erweckt die gesamte Hauptkampagne zum Leben wie nie zuvor. Auch ist die 'Resident Evil 4' VR Mode Gameplay Demo ebenfalls ab sofort im PlayStation Store erhältlich.

Mit dieser kostenlosen Demo können Spieler*innen, die den preisgekrönten Titel noch nicht besitzen, einen Vorgeschmack auf den actiongeladenen Auftakt des Spiels bekommen. 'Resident Evil 4' VR Mode versetzt die Spieler*innen direkt in die albtraumhafte Welt des Spiels und ermöglicht es ihnen, wirklich in die Rolle von Leon S. Kennedy zu schlüpfen. Die vertrauten Schauplätze des Spiels durch Leons Augen in VR zu sehen, verleiht seiner erschütternden Rettungsmission eine ganz neue Intensität





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Millionenpleite eines bekannten Mode-HändlersBlaumax ist insolvent Der Modehändler Blaumax verkauft hauptsächlich Bekleidung für Frauen - wegen Umsatzeinbrüchen wurde nun Insolvenz angemeldet.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Auto, Bahn und Geld – das ändert sich jetzt im DezemberDie ÖBB bekommen einen neuen Fahrplan, die 'Helene Fischer Show' kehrt zurück und Google löscht inaktive Konten. Was sich im Dezember alles ändert.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Wir machen weiter – jetzt erst recht!Wir müssen verhindern, dass sich dieser Konflikt auf unsere Religionsgemeinschaften und Schulen überträgt. Ein Rabbiner und ein Imam, die als Freunde vor der Klasse stehen: Allein dieses ungewohnte Bild hat eine starke Wirkung und kann Vorurteile aufbrechen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

– so dreist gehen Einbrecher jetzt vorMit der Dämmerung kommen die Einbrecher. Wie dreist sie vorgehen, zeigt die Polizei nun bei zwei Fällen in Favoriten und in Floridsdorf.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Skifahren: Jetzt geht’s loooooooos!Die Gipfel sind in Oberösterreich schon weiß, im Salzburger Pinzgau sind auch die nordseitigen Berghänge bereits leicht angezuckert. Da kommt schon bei der Bahnfahrt Richtung Zell am See Lust aufs Skifahren auf.

Herkunft: nachrichten_at - 🏆 16. / 51 Weiterlesen »

Wetter-Experten warnen jetzt vor heftigem SchneefallDie Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) gibt jetzt für Teile des Landes eine rote Warnstufe wegen heftigen Schneefalls aus.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »