Republikaner könnten bei Vorwahl in New Hampshire Vorentscheidung treffen

Die Republikaner könnten bei der Vorwahl in New Hampshire am Dienstag bereits eine Vorentscheidung im Rennen um das Weiße Haus treffen. Mit dem Rückzug von Floridas Gouverneur Ron DeSantis stehen sich parteiintern nur noch Ex-Präsident Donald Trump und Ex-Gouverneurin Nikki Haley gegenüber. Für Trump scheint die Kandidatur zum Greifen nahe.

In Umfragen ist Trump längst klarer Favorit: Der Statistikwebsite FiveThirtyEight zufolge kommt er in New Hampshire auf rund 50 Prozent, Haley liegt bei rund 36 Prozent (Stand Montagmittag). Viel größer ist der Abstand zwischen Trump und seiner einzig verbliebenen Konkurrentin in nationalen Umfragen, wo dieser bei 66 Prozent und Haley bei zwölf Prozent steht. Wer Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden möchte, muss sich zuerst in parteiinternen Abstimmungen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Der frühere US-Präsident ist es auch, der von DeSantis’ Ausstieg am meisten profitieren dürft





