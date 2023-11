Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020.

Am 2. November 2020 eröffnete ein 20-jähriger Islamist in der Nähe des Desider-Friedmann-Platzes kurz vor 20 Uhr das Feuer und lief unter anderem durch die Wiener Seitenstättengasse sowie das"Bermuda-Dreieck", einem beliebten Ausgehviertel, in dem an diesem Abend viele Menschen den letzten Abend vor einem anstehenden Lockdown verbrachten.

Republik gedenkt der Opfer des Wien-AnschlagesDie Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020. Ab 10 Uhr werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz Kränze niederlegen. Weiterlesen ⮕

25-Jähriger wurde Opfer einer Messer-Attacke in Wien-FavoritenVier Männer griffen ihr Opfer am Montagabend auf einer Parkbank an und fügten ihm am Arm Schnittverletzungen zu. Weiterlesen ⮕

Österreich zahlt 5.000 Euro an alle lebenden Opfer des HolocaustDamit will die Bundesregierung ihre Verantwortung gegenüber den Verfolgten des NS-Regimes zeigen. Weiterlesen ⮕

Couch-Geburt bei erstem Date – so reagierte WienerIn Wien-Simmering kam es am Freitag zu einer kuriosen Geburt. Beim ersten Treffen zwischen zwei Wienern stimmte die Chemie – dann kamen die Wehen. Weiterlesen ⮕

Nächster Eklat in der Wiener Ärztekammer: Rücktritt von Vizepräsident gefordertStefan Ferenci hatte das Agieren seiner Kollegin mit den Mullahs im Iran verglichen. Dabei setzt sie sich gegen das dortige Regime ein. Weiterlesen ⮕

Viennale mit höherer Auslastung und Wiener Filmpreis für „Signs of War“75.300 Menschen besuchten Österreichs größtes Filmfestival. Preise gingen unter anderem an„Europa“, „Hokage“ und „Rickerl“. Weiterlesen ⮕