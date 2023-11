Reparaturarbeiten an Bahndamm wegen Biber-Schäden

04.11.2023 10:14:00 Vorarlberg 1 min.

Seit vergangener Woche liefen die Reparaturarbeiten, nachdem im Oktober durch Biber verursachte Schäden an einem Bahndamm aufgefallen waren, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag mit. Demnach werden die Hohlräume der Biberbauten auf einer Strecke von 600 Metern aufgefüllt. Stahlnetze und Flussbausteine sollen verhindern, dass die Tiere noch mehr zerstören. Ein Gutachter überprüfe zudem weiterhin die Beschaffenheit und Stabilität des Bahndamms, sagte die Sprecherin. Demnach fahren zwischen Sonthofen und Oberstdorf weiterhin Busse und Taxis als Ersatz für die ausfallenden Bahnverbindungen. Auch Kleinwalsertal betroffen Auch das Kleinwalsertal, das nur über Deutschland erreichbar ist, ist indirekt von den Zugausfällen betroffen. Der Bahnhof Oberstdorf, eine wichtige Verkehrsschnittstelle für die Bewohner und Besucher der Region, kann nicht angefahren werden. Kleinwalsertal ist verkehrstechnisch nur über Deutschland erreichbar (C) Google Maps (VOL.AT)