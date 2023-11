Rene Benko zieht sich als Beiratschef der Signa-Holding zurück

Rene Benko zieht sich als Folge der immer größer werdenden Turbulenzen in seinem Imperium als Beiratschef der Signa-Holding zurück. (Archivbild)Die US-Ratingagentur Fitch hat die Signa Development AG, eine von vier Immobilien-Beteiligungsfirmen Benkos, auf"hochriskant" nach unten gestuft.Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden.

KURIERAT: Chaos im Signa-Poker rund um René BenkoInvestoren fordern seinen Rückzug. Doch Benko geht bisher nicht

VORARLBERG: Signa schweigt: Bleibt Rene Benko nun doch?Die Zukunft von Rene Benko, dem Gründer der Signa-Gruppe, bleibt weiterhin unklar, da das Unternehmen bislang keine Stellungnahme zu seinem Rückzug veröffentlichte.

VORARLBERG: Benko-Rückzug bei Signa: 'Wie schlimm es ist, weiß man noch nicht'Der Immobilienriese Signa steht vor großen Herausforderungen, nachdem Rene Benko unter Druck seiner Investoren das Ruder abgeben musste. Die Frage, wie schlimm die Lage wirklich ist, bleibt vorerst noch offen. Benötigt wird dringend frisches Kapital, um das Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten.

VORARLBERG: Signa in Aufruhr: Benko soll in seiner Villa in Tirol untergetaucht seinDer Immobilieninvestor René Benko hat sich laut Medienberichten in sein Tiroler Anwesen zurückgezogen. Unterdessen brodelt es im Signa-Konzern.

DİEPRESSECOM: René Benkos Signa gilt nun als „hochriskant“Die US-amerikanische Ratingagentur Fitch stuft eine Signa-Tochter herab und warnt vor Ansteckungsrisken für weitere Teile des riesigen Immobilien- und Handelskonglomerats.

DİEPRESSECOM: René Benkos Ablöse bei Signa in der SchwebeLaut aktueller Bilanz erhielt auch Signa Development eine Kapitalerhöhung.

