Rene Benko und sein Geheimschatz in Vaduz

Rene Benko sorgte zuletzt mit Angaben über seine finanzielle Situation für Aufsehen. Der Tiroler soll jedoch einen Geheimschatz in Vaduz horten. an, aktuell lediglich über ein karges Vermögen zu verfügen. Der Tiroler soll als Beschäftigter zweier Firmen monatlich 3.700 Euro verdienen. Nur durch die Unterstützung seiner Familie –Wie Recherchen der"Krone" und"News" nun jedoch zeigen, soll Benko weiterhin über ein Mega-Vermögen verfügen.

Der Reihe nach: Bereits vor dem Zusammenbruch dersoll der Unternehmer ein unübersichtliches Gestrüpp aus mehr als 1.000 verschiedenen Gesellschaften geschaffen haben. Ziel sei es gewesen, die Vermögensverschiebungen zwischen den einzelnen Gesellschaften möglichst wenig nachvollziehbar zu machen. Laut der"Krone" soll Benko kurz vor Bekanntwerden der Signa-Pleite auf eine geplatzte Finanzspritze aus Korea reagiert haben. Die Signa-Verantwortlichen sollen sich aus einem Fonds mehr als 400 Millionen Euro erhofft haben – der Deal platzte kurzfristi

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rene Benko in COFAG-U-Ausschuss geladenAm Mittwoch geht der COFAG-U-Ausschuss, der von der SPÖ und der FPÖ ins Leben gerufen wurde, in seine zweite Befragungsphase.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Rene Benko will nach Pleite auf seine Mutter angewiesen seinDie „Tiroler Tageszeitung“ zitiert aus dem Bericht des Insolvenzverwalters. Demnach will der Ex-Milliardär seinen Lebensunterhalt „nur durch die Unterstützung seiner Familie (insbesondere seiner...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Armer Milliardär: Rene Benko will nun auf Mutter angewiesen seinDer Gründer des in weiten Teilen insolventen Signa-Firmenkonglomerats, der selbst im Privatkonkurs als Unternehmer befindliche Rene Benko, hat laut 'Tiroler Tageszeitung' (Samstagausgabe) in seinem Konkursverfahren nur ein karges Vermögen angegeben.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Rene Benko hat kein Geld – nun muss Mama für ihn zahlenDie Signa-Pleite rund um Rene Benko nimmt immer größere Ausmaße an. Der Unternehmer ist mittlerweile auf das Geld seiner Mama angewiesen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

35 Millionen Euro im Kreis geschickt: Hat René Benko seine Investoren getäuscht?Im Sommer 2023 soll René Benko seiner bereits kriselnden Signa 35 Millionen Euro entzogen haben. Wenig später kündigte er an, diese wieder als „frisches Kapital“ zuzuschießen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Signa-Gründer René Benko stellt InsolvenzantragRené Benko stellt beim Landesgericht Innsbruck einen Antrag auf Insolvenz. Er reagiert damit auf einen entsprechenden Antrag der Finanzprokuratur gegen ihn.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »