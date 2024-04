René Benko sagt Erscheinen ab

René Benko wird am Donnerstag nicht erscheinen. Sein Anwalt begründet das damit, dass Benko nicht wisse, in wie vielen Fällen überhaupt gegen ihn ermittelt werde. Wenig überraschend erreichte den KURIER am späten Nachmittag die Nachricht, dass Benko, der mittlerweile als Unternehmer Insolvenz angemeldet hat, abgesagt habe., die dem KURIER vorliegt: Den Medien sei zu entnehmen, dass laufend Sachverhaltsdarstellungen gegen Benko eingebracht werden.

"Die mediale Sensationsberichterstattung mit (nahezu) täglich neuen Vorwürfen führt dazu, dass es (zumindest im derzeitigen Stadium) vollkommen unmöglich ist, einen - auch nur: ansatzweisen - Überblick über die gegenüber René Benko erhobenen Vorwürfe zu erhalten." Die Strafverfolgungsbehörden würden in einzelnen Fällen noch prüfen, ob überhaupt ein Anfangsverdacht vorlieg

René Benko wird nicht zu Befragung vor U-Ausschuss erscheinenEin Beamter fühlt sich wie in Kafkas Prozess. René Benko wird am Donnerstag nicht erscheinen.

Benko muss verraten, wie viel Geld er noch hatAm Donnerstag meldete Rene Benko Insolvenz an. Im Zuge dessen muss er nun detailliertes Vermögensverzeichnis vorlegen.

COFAG-U-Ausschuss: „Es muss jemand Verantwortung übernehmen"Ob der Signa-Gründer René Benko am Donnerstag ins Parlament kommt, bleibt bis zuletzt offen.

Rene Benko wird nicht vor U-Ausschuss aussagenEigentlich hätte Signa-Magnat Rene Benko am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss erscheinen sollen. Daraus wird nun nichts.

Benko am Donnerstag im COFAG-U-AusschussDer von SPÖ und FPÖ eingesetzte Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur geht ab Mittwoch in die zweite Befragungswoche. Den Start machen mehrere Beamte aus dem Finanzministerium. Besonders groß durfte der Medienandrang am Donnerstag werden: Dann soll der Unternehmer René Benko als Befragungsperson aussagen.

Rene Benko hat kein Geld – nun muss Mama für ihn zahlenDie Signa-Pleite rund um Rene Benko nimmt immer größere Ausmaße an. Der Unternehmer ist mittlerweile auf das Geld seiner Mama angewiesen.

