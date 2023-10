Rekordzahl von Touristen in Tulln und Klosterneuburg

in Tulln und sensationelle 50.000 in Klosterneuburg in diesem Jahr. Das ist auch im Verhältnis zu unseren Einwohnerzahlen ein wunderbares Ergebnis.“

Dabei seien viele Überlegungen aufgegangen: Das Bemühen um die Gäste im Radbereich habe sich gelohnt. Die modernen Mobilheime (seches in Klosterneuburg, 20 in Tulln) seien top gebucht. Eine Zeit lang habe man hier auf Reisebüros gesetzt, mittlerweile wirke die Mundpropaganda.

Der Schnitt bei den Aufenthalten liegt aktuell bei knapp vier Nächten, in Klosterneuburg sind die Aufenthalte kürzer als in Tulln. Das Nationenverhältnis habe sich in den Jahren seit Corona völlig verändert: „In Tulln haben die Österreicher die Nummer 1 übernommen, in Klosterneuburg die Deutschen.“ Erfreulich seien die Zahlen auch, was dänische und tschechische Gäste betrifft. headtopics.com

