Rekordzahl an Gästen in Niederösterreich im September

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der warme September lockte viele Gäste nach Niederösterreich. Neben Kultur und Kulinarik war auch Radfahren sehr beliebt.ast 760.000 Menschen haben im September in Niederösterreich übernachtet. Das sind deutlich mehr Gäste als im September des Vorjahres und als im September des Rekordjahres 2019. Das „Hoch“ wirkt sich auch positiv auf die gesamte Jahresentwicklung aus.

Die hohen Temperaturen im September haben den Tourismusbetrieben in Niederösterreich viele Gäste beschert. Insgesamt haben im September 759.300 Personen in NÖ übernachtet. Das sind 7,7 Prozent mehr als im September des Vorjahres. Gestiegen sind sowohl die Nächtigungen der Gäste aus dem Inland (plus 5,2 Prozent) als auch aus dem Ausland (plus 12,4 Prozent). headtopics.com

„Naturerlebnis und Erholung, Wandern und Radfahren punkten bei unseren Gästen natürlich auch im Herbst, und der heurige September war für all diese Vorhaben ideal“, fügt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung hinzu. Auch Niederösterreichs Kulturveranstaltungen und der Weinherbst haben viele Gäste nach Niederösterreich gelockt.Insgesamt wurden seit Jahresbeginn bereits 5.814.

Weiterlesen:

noen_online »

Rekordzahl von Touristen in Tulln und KlosterneuburgIn diesem Jahr wurden in Tulln und Klosterneuburg sensationelle 50.000 Touristen verzeichnet. Die Bemühungen um Radtouristen haben sich gelohnt und Langzeitangebote sorgen für gute Auslastung. Die Herkunft der Touristen hat sich seit Corona verändert, mit Österreichern als Nummer 1 in Tulln und Deutschen in Klosterneuburg. Weiterlesen ⮕

Klimawandel beeinflusst die Wälder in NiederösterreichDer Klimawandel hat Auswirkungen auf die Ökosysteme in Niederösterreich, insbesondere auf die Wälder. Der Verein Landimpulse bietet einen Grundkurs zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Waldbesitzern an. Obwohl der heimische Wald weiter wächst, werden die Schäden durch den Klimawandel in Zukunft zu größeren Problemen führen. Die Waldinventur zeigt bereits Veränderungen, wie die Dezimierung der Fichte und das vermehrte Auftreten von Laubbäumen. Weiterlesen ⮕

Biologische Pflege von Parks und Grünflächen in NiederösterreichNiederösterreich strebt an, alle Parks und öffentlichen Grünflächen biologisch zu pflegen. Absolventen des Lehrgangs 'Ökologische Grünraumpflege' werden in den Gemeinden als Fachkräfte eingesetzt. Der nächste Lehrgang beginnt am 19. März 2024. Weiterlesen ⮕

Hohe Mietkosten und fehlender sozialer geförderter Wohnbau in NiederösterreichDie Kosten für Mietobjekte sind gestiegen. Die Einstellung des sozialen geförderten Wohnbaus in Niederösterreich verschärft die Situation. Es wird eine Kehrtwende gefordert, um die explodierenden Mietpreise nicht weiter ansteigen zu lassen. Weiterlesen ⮕

Firmenpleiten in Niederösterreich steigen um 21 ProzentDie Firmenpleiten in Niederösterreich sind im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent gestiegen. Der SWV-NÖ kritisiert die Regierung für ihre Untätigkeit und fordert wirksame Maßnahmen zur Unterstützung der kleinen Unternehmen. Weiterlesen ⮕

Angst ums Bier: So steht es um den Hopfen in NiederösterreichSchmelzende Polarkappen, sterbende Korallenriffe, steigende Meeresspiegel: Die Folgen des Klimawandels scheinen häufig abstrakt und sich weit entfernt von Österreich abzuspielen. Kürzlich lieferte eine Studie aus Tschechien jedoch ein deutlich konkreteres Beispiel für die Auswirkungen der globalen Erderwärmung. Es geht ums Bier. Weiterlesen ⮕