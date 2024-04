Rekordwerte: März in Österreich war der wärmste seit Messbeginn

Dem wärmsten Februar der österreichischen Messgeschichte folgte ein viel zu warmer März. Er war auch der niederschlagsreichste seit 15 Jahren.Das warme Frühlingswetter wird als angenehm empfunden. Langfristig betrachtet markieren die steigenden Temperaturen infolge der Klimakrise aber einen gefährlichen Trend.Dem wärmsten Februar der österreichischen Messgeschichte – noch nie hatte ein Monat einen so großen Abstand zum vieljährigen Mittel – folgte ein im Flachland bisher wärmster März.

Auf den Bergen war es der neuntwärmste März seit Messbeginn. "Nach September und Oktober 2023 erreichten somit schon wieder zwei Monate in Folge neue Rekordwerte", sagte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Seit Beginn der Messreihe im Jahr 1767 gab es bisher noch nie zwei wärmste Monate in Folge, berichtete Geosphere Austria,"jetzt kam das mit September-Oktober und Februar-März gleich zwei Mal innerhalb kurzer Zeit vor", so Orli

