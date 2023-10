Rekordverdächtige Zucchini gewinnt landesweiten Wettbewerb

Wenn Manfred Gartner, Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins Nußdorf-Debant, hat alle Hände voll zu tun. Er hat heuer in seinem Garten einen Zucchini mit rekordverdächtigem Gewicht geerntet. Sage und schreibe 28.522 Gramm hat das gute Stück, das ist schwerer als ein Zementsack. Gartner hat damit den landesweiten Wettbewerb von „Grünes Tirol“, dem Verband der Tiroler Obst- und Gartenbauvereine gewonnen.

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Weiterlesen:

kleinezeitung »

Manfred Rieger kocht für karitative Zwecke in der RegionGemeinsam mit der Pro Pressbaum SPÖ lädt Manfred Rieger zum Wildessen am 4. November, von 10 bis 14 Uhr, gegen freie Spenden ein. Der Reinerlös kommt dem Lions Club Purkersdorf zugute. Unterstützt werden karitative Initiativen in der Region. Weiterlesen ⮕

Lieferprobleme: Weniger Gewinn für Mercedes-BenzDer deutsche Autobauer kämpft mit Produktionsschwierigkeiten und einem harten Wettbewerb um die Preise. Weiterlesen ⮕

Schreibwerkstatt in der Stadtbücherei EggenburgManfred Palmberger lädt zur vierten Runde der Schreibwerkstatt in die Stadtbücherei Eggenburg ein. Teilnehmer können ihre Texte vorlesen und besprechen. Weiterlesen ⮕

Beginn der Ausbildung: Sommer 2024Bis 12. November 2023 kann man sich bewerben! Keine Mindestgröße mehr notwendig! Stadtrat Manfred Eber: „Der Aufnahmetest ist intensiv und verlangt den Bewerber:innen viel ab. Ein neues Video bietet eine gute Grundlage zur Vorbereitung auf den Aufnahmetest. Zudem hoffen wir sehr, dass sich viele Frauen bewerben, damit wir endlich die erste Berufsfeuerwehrfrau in Graz in den Dienst stellen können.“ Weiterlesen ⮕

US-Staat Maine: Mann erschoss mindestens 22 MenschenDie Lokalzeitung 'Sun Journal' berichtete von drei Tatorten: einem Bowlingcenter, einem Restaurant und einem Walmart-Vertriebszentrum. Weiterlesen ⮕

Schweden schiebt Mann wegen Koran-Verbrennungen abSchweden verweist einem Medienbericht zufolge einen Mann wegen mehrerer Koran-Verbrennungen des Landes. Weiterlesen ⮕