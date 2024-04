Rekordtemperaturen in Österreich: Erster Sommertag und wärmster März

Das Osterwochenende brachte den ersten Sommertag. Auch der März war der wärmste der Messgeschichte. Nach einer kurzen Abkühlung steigen die Temperaturen wieder kräftig – und könnten einen Rekord aus 1934 zu Fall bringen. Den ersten Sommertag haben die Österreicherinnen und Österreicher bereits hinter sich. Der Karsamstag brachte stellenweise 25 Grad. Am Ostersonntag gab es in Wien mit 28,5 Grad das wärmste Osterfest der Messgeschichte. Auch die kommende Woche scheint Rekorde zu jagen.

Wie der Wetterdienstmitteilt, könnte am Wochenende bzw. kommende Woche die 30-Grad-Marke geknackt werden. Das wäre so früh wie noch nie zuvor in der 258-jährigen Messgeschichte Österreichs. Der März war wieder der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnung. „Nach September und Oktober 2023 erreichten somit schon wieder zwei Monate in Folge neue Rekordwerte“, sagt Alexander Orlik, Klimatologe der GeoSphere Austria

