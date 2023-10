16 Erfolge in einer Saison sind eine neue Bestmarke. Für Lokalmatador Perez war das Rennen nach einemwar am Sonntag im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt erneut nicht zu schlagen und verbesserte seine Bestmarke aus dem Vorjahr von 15 Erfolgen in einer Saison. Das Podium komplettiertenschied im zweiten Red Bull nach einem selbst verschuldeten Crash indes früh aus und konnte die Erwartungen der etwa 150.000 Fans nicht erfüllen.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko stärkte Perez den Rücken. „Ich würde das als Rennunfall bezeichnen. Er hatte einen sehr guten Start, war außen und vor Leclerc. Ich will niemandem die Schuld geben, aber es ist jammerschade, weil der Speed fürs Podium wäre da gewesen“, sagte der 80-jährige Steirer im ORF. Auch Leclerc bedauerte den Unfall. „Ich war zwischen den beiden Red Bulls und konnte nichts machen“, betonte der Monegasse.

In Mexiko startete das Ferrari-Duo Leclerc und Sainz aus der ersten Startreihe, der Windschatten spielte allerdings den beiden Red-Bull-Piloten auf der langen Start-Ziel-Geraden 2.285 Meter über dem Meeresspiegel in die Hände. Verstappen erwischte einen guten Start und setzte sich in der ersten Kurve direkt an die Spitze, auch Perez stürmte von Startplatz fünf nach vorne. headtopics.com

„Ich weiß, dass ich großes Risiko genommen habe. Aber ich habe die Gesamtwertung und alles andere ausgeblendet, für mich zählte heute nur der Sieg“, erklärte Perez. Er habe nicht erwartet, dass Leclerc so spät bremsen würde.

Nach 19 von 71 Runden eröffnete Verstappen die Serie der ersten Boxenstopps. Da die Ferrari-Piloten deutlich länger zuwarteten, ging Hamilton an Sainz vorbei auf Rang drei. Ein harter Einschlag von Haas-Pilot Kevin Magnussen in die Bande wegen einer gebrochenen Radaufhängung sorgte nach Rennhalbzeit für eine Rote Flagge. Der Däne stieg leicht benommen, aber scheinbar ohne gröbere Verletzungen aus. headtopics.com

