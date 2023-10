Rekordmenge an Drogen auf Zypern sichergestellt

"Es ist die größte Drogenmenge dieser Art, die je auf Zypern sichergestellt worden ist", sagte der Sprecher der zypriotischen Polizei, Christos Andreou, am Freitag im zypriotischen Rundfunk.

Diese stimulierende synthetische Droge sei aus einem Nicht-EU-Land in Fässern nach Zypern per Flugzeug geschickt worden, teilte der Polizeisprecher weiter mit."Wir suchen jetzt, wer die Drogen bestellt hat und wohin sie weitergeleitet werden sollten", fügte er hinzu.Die Ermittlungen liefen auf"Hochtouren", hieß es. Zyprische Medien berichteten, die Drogen seien aus Indien abgeschickt worden und sollten in ein anderes EU-Land weitergeleitet werden.

Weiterlesen:

KURIERat »

Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die LandesligaDie Damenmannschaft des Tennisclubs Blindenmarkt gewann die Aufstiegsspiele in die Landesliga souverän. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Hier werden in Vorarlberg Schwangerschaftsabbrüche angebotenAm Mittwoch präsentierte das Land Vorarlberg die neuen Pläne für das Angebot von Schwangerschaftsabbrüchen. Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Wiener Polizisten heben Drogen-Höhle in Margareten ausIn der Jahngasse ertappten Polizisten einen mutmaßlichen Dealer auf frischer Tat. In seiner Wohnung fanden sie weitere Drogen und Tausende Euro. Weiterlesen ⮕