Rekordhalter im Eisschwimmen trotzt der Hitze mit Gefriertruhe

Der Sommer ist für Josef Köberl eine harte Zeit. Um die Wärme ertragen zu können, hat sich der mehrfache Rekordhalter im Eisschwimmen eine Gefriertruhe gekauft, dieim Keller seines Hauses steht.Der Verkäufer im Mediamarkt schluckte kurz, als Köberl ihm erklärte, der Kasten müsse groß genug sein, dass ein Mensch bequem darin Platz haben könne. Manchmal sieht seine Frau(„Sie ist nicht so der Abenteuertyp“) aus der Truhe nur einen Schnorchel ragen.

Der Grundlseer Josef Köberl, 46, hat seine Bestmarken an den unterschiedlichsten Locations jederzeit abrufbar: Im Natureispalast am HintertuxerGletscher 38 Minuten bei minus 0,23 Grad und einer Strecke von 1511 Metern; vor drei Jahren überbot er seinen eigenen Weltrekord und hielt es zwei Stunden, 30 Minuten und 35 Sekunden in einem mit Eiswürfeln randvoll gefüllten Container aus.

Bei der Arbeit mit depressiven Kindern beim Eisschwimmen habe er beobachtet, „wie sie plötzlich wieder lernten, sich an Details zu erfreuen, die sie vorher nicht wahrgenommen hatten, und wieder im Leben waren.“ Ein Projekt, das er demnächst angeht, in Gemeinschaftsarbeit mit einer Psychologin: „Eisschwimmen mit Sexualstraftätern nach ihrer Entlassung, um ihren Trieb ruhigzustellen.“ headtopics.com

Doch nicht nur für Extremsportler, Schmerzpatienten und psychisch erkrankte Menschen hat sich die Kälte als Heilmittel bewährt. Inzwischen sind Eisbäder, Eisschwimmen und Kältekammern zu einem Lifestyle-Phänomen gewachsen. Der Brrr-Boom hängt auch mit den Lockdowns der Pandemie zusammen.

Auf Instagram posieren Stars wie Kim Kardashian, Justin Bieber oder Lady Gaga, die schon 2017 in einer Netflix-Doku vorführte, wie sie ihre unerträglichen Rückenschmerzen durch Eisbäder lindern lernte, bis zum Hals „on the rocks“. Eis-Spas oder Eisschwimmen in der Gruppe gehört inzwischen in Berlin, London oder Amsterdam wie Dampfbäder oder Saunas zum Wellness-Fixangebot. headtopics.com

