Rekordausgaben im österreichischen Haushalt

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hatte dem Parlament seinen vorerst letzten Haushalt mit Rekordausgaben in Höhe von 123,5 Milliarden Euro vorgelegt. Erstmals wird auch bei den Einnahmen die 100-Milliarden-Euro-Marke durchbrochen (102,6 Milliarden Euro). Der Entwurf sieht für kommendes Jahr ein Defizit von 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vor.

Von der Opposition hagelte es auch am Schlusstag der Debatte scharfe Kritik - vor allem bezüglich des weiter hohen Schuldenstands mit einer Quote von 76,4 Prozent. Zustimmung kam folgerichtig nur von der Koalition.In absoluten Zahlen erhöht sich der Schuldenstand allein im kommenden Jahr planmäßig um 20,9 Milliarden Euro. Allerdings hatte der Fiskalrat schon im Vorfeld des Beschlusses darauf hingewiesen, dass die Rechnung des Finanzministeriums sehr konservativ sei und das tatsächliche Minus geringer ausfallen dürfte – wenn es keine zusätzlichen Ausgaben mehr gib





