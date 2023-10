Reichersdorfer Weinriedenwanderung war Erfolg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Genossen die tolle Herbststimmung in den Weinrieden: Reinhold Kattner, Elfriede Huber, Josef Miestinger, Martina Huber, Matthäus Huber, Elisabeth Binder, Finn, Kilian, Gerhard Papitsch und Roswitha Milz (von links).

ie zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer meisterten die rund sechs Kilometer lange Strecke problemlos. Zahlreiche Wanderbegeisterte nahmen an der alljährlich stattfindenden Reichersdorfer Weinriedenwanderung teil, die heuer bei ausgezeichneten Witterungsbedingungen stattfand. Die rund sechs Kilometer lange Wanderung führte zunächst ausgehend vom Reichersdorfer Hiatastüberl nach Nussdorf. headtopics.com

Auf halbem Weg - am sogenannten „Parapluiberg“ (einem Aussichtspunkt) - hatte die Landjugend Reichersdorf-Nussdorf eine Labstelle für die Stärkung der Wanderer eingerichtet. Danach ging es wieder durch mehrere Weinrieden zurück nach Reichersdorf, wo der gesellige Abschluss in der Kellergasse erfolgte.

