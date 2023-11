– 'Regierung feiert sich für letzten Platz'

voraussichtlich 5,4 %. Damit sank die Inflation, die Preise steigen aber dennoch an. Grund zum Feiern für die ÖVP."Der österreichische Mittelweg zeigt Wirkung und war richtig: Wir haben die Kaufkraft erhalten, gezielt unterstützt, wo es notwendig war und die Menschen in dieser schwierigen Phase entlastet", erklärte am Dienstag Bundeskanzler Karl Nehammer.

Entsetzt und fassungslos zeigt sich dagegen die Opposition, denn die ÖVP feiere, dass die Preise weiter (nur eben nicht so stark) ansteigen würden, während Österreich weiter eine weitaus höhere Inflationsrate als andere Länder aufweise."Österreich hinkt bei der Teuerung anderen Ländern noch immer hinterher.

Wie die Regierung mit mehr Mitteln gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen willDas Budget für das Frauenressort wird um neun Millionen erhöht. Ein Großteil der Mittel soll laut Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) in Gewaltschutz und Frauenberatungsstellen fließen. Weiterlesen ⮕

SPÖ will 'leistbares Leben' in der Verfassung verankernDie SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen 'Masterplan gegen die Teuerung' beschließen. Weiterlesen ⮕

SPÖ will 'leistbares Leben' in der Verfassung verankernDie SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen 'Masterplan gegen die Teuerung' beschließen. Weiterlesen ⮕

SPÖ plant Masterplan gegen die TeuerungDie SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen „Masterplan gegen die Teuerung“ beschließen. Weiterlesen ⮕

War ein Vortrag an der Uni Wien geklaut? Professor klagte den FalschenMan muss den Staat belangen, nicht die Person, die die Vorlesung an der Hochschule abhielt. Weiterlesen ⮕

Angebliche Handwerker stehlen Tresor aus Wohnung von 94-JährigerDie Polizei sucht derzeit nach drei Männern, die die Frau bestohlen haben sollen. Weiterlesen ⮕