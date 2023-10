Am Dienstag wird es in Österreich nass. Von der Früh weg dominieren die Wolken und es regnet häufig, nur von Unterkärnten bis ins Südburgenland zeigt sich anfangs noch vereinzelt die Sonne. Rasch setzt aber auch dort Regen ein, in den Nordalpen fällt am Abend bis auf knapp unter 1500 m herab Schnee.Anfangs weht von den Tauern bis ins Burgenland noch kräftiger Südwind, der im Laufe des Tages auf West dreht.

Die GeoSphere Austria gibt nun eine Regenwarnung für Teile Süd- und Westösterreichs aus."In der Nacht auf Dienstag und wahrscheinlich auch in der Nacht auf Freitag regnet es an der Südseite der Alpen verbreitet und teils auch stark.

Auf den Bergen erreicht der Föhnsturm über 100 km/h. Am Dienstag überquert dann eine Kaltfront Österreich mit Regenschauern und im Süden vereinzelt auch mit Gewittern. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1600 bis 2000 Meter.Am Dienstagnachmittag wird der Regen weniger und die Wolken lockern stellenweise auf. Am Mittwoch ist es anfangs nebelig oder bewölkt, tagsüber dann zumindest zeitweise sonnig.

