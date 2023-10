Regenfrei und sonnig: Wettervorhersage für Österreich

Mit dem Regen ist vorerst Schluss. Spätestens am Freitagabend wird ganz Österreich regenfrei sein, und die Wolken werden am Abend aufreißen. Am Samstag können noch vereinzelte Hochnebelfelder auftreten, aber insgesamt zeigt sich beinahe überall die Sonne. Am Sonntag wird eine föhnige Südwestströmung erwartet, die Höchsttemperaturen bis zu 21 Grad und darüber hinaus bringen wird.

Die höchsten Temperaturen werden in der Südoststeiermark erwartet, insbesondere Deutschlandsberg und Bad Radkersburg.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Weiterlesen:

kleinezeitung »

Vater von in Nahost Vermisstem hofft auf ÖsterreichGilad Korngold, der Vater eines vermissten österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürgers, hofft auf die österreichischen Behörden. Er glaubt, dass sein Sohn Tal Shoham und seine Familie in den Gazastreifen entführt wurden. Weiterlesen ⮕

In 8 Minuten durch Österreich: Ein Ortsteil heißt wie das LandZwölf Österreicher dürfen doppelt Nationalfeiertag begehen: Der Ortsteil, in dem sie leben, trägt den Namen der Republik. Das hat mit Wein zu tun. Weiterlesen ⮕

FPÖ-Chef mit Rundumschlag – 'Für normales Österreich'FPÖ-Chef Herbert Kickl teilt anlässlich des Nationalfeiertags nicht nur Gulasch aus. Auch die Regierung und der Bundespräsident kriegen ihr Fett ab. Weiterlesen ⮕

Außenminister Schallenberg im Interview: „Neutralität ist keine versteinerte Figur“Außenminister Alexander Schallenberg über Missverständnisse im Umgang mit und die Bedeutung der Neutralität für Österreich. Weiterlesen ⮕

Land der Diplomatie:Ist Österreich wirklich ein Brückenbauer, Frau Plassnik?Worin ist Österreich gut und was haben wir auf dem internationalen Parkett falsch gemacht? Ursula Plassnik, ehemalige Botschafterin und Außenministerin, über Vor- und Nachteile eines kleinen Landes. Weiterlesen ⮕

ÖVP provoziert Wien mit 'Glaubt an Österreich'-SujetWien, Flachau oder Neusiedl am See glauben laut der ÖVP an Österreich. Die Sujets der Kanzler-Partei haben eine pikante Polit-Spitze in sich. Weiterlesen ⮕