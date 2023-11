Red Bull Salzburg gewinnt gegen WSG Tirol und setzt sich an die Tabellenspitze

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat in der 13. Bundesliga-Runde einen Pflichtsieg eingefahren und sich zumindest bis Sonntagabend an die Tabellenspitze gesetzt. Die Salzburger gewannen am Samstag mit Mühe 2:0 (1:0) bei der WSG Tirol und liegen zwei Punkte vor Klagenfurt behielt trotz der Niederlage den vierten Tabellenplatz, während sich die Wolfsberger von Platz acht auf sieben verbesserten.

Die Wiener Austria ist nun Sechster, für die beiden Clubs am Tabellenende ergab sich keine Veränderung: Tirol steht auf dem vorletzten Platz, Lustenau trägt nach dem saisonübergreifend 14. Liga-Spiel ohne Sieg in Folge weiter die Rote Laterne. (APA

:

NOEN_ONLINE: Klagenfurt vor Kärntner Derby im Hoch - WSG fordert SalzburgAustria Klagenfurt eilt in der Fußball-Bundesliga trotz anhaltender Personalprobleme von einem Erfolgserlebnis zum nächsten. Am Samstag peilen die Klagenfurter im Kärntner Derby auswärts beim angezählten WAC den dritten Ligasieg in Folge an. Die WSG Tirol bekommt es in der 13. Runde unterdessen daheim mit Sturm-Verfolger Red Bull Salzburg zu tun.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

KLEINEZEITUNG: Wurstmanufaktur geplant:Red-Bull-Milliardär Yoovidhya setzt auf Pöllauer WürstelDer thailändische Red-Bull-Mehrheitseigentümer Chalerm Yoovidhya machte sich auf die Suche nach dem besten Fleischhauer – und wurde im oststeirischen Pöllau bei Robert Buchberger fündig.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

KLEINEZEITUNG: Formel-1-Star sauer:Fernando Alonso tobt wegen Red-Bull-Gerücht und warnt vor „Konsequenzen“Formel-1-Star Fernando Alonso hat verärgert auf das Gerücht reagiert, er könnte nächstes Jahr den Platz von Sergio Pérez an der Seite von Max Verstappen bei Red Bull einnehmen.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Live: Austria und Salzburg sind gefordertAnpfiff für die 13. Bundesliga-Runde. Austria Wien empfängt Schlusslicht Austria Lustenau, Red Bull Salzburg gastiert bei der WSG Tirol.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Erfolg gegen illegales Glücksspiel in SalzburgDie österreichische Finanzpolizei erzielte im Oktober in einer konzentrierten Aktion gegen das illegale Glücksspiel in der Stadt Salzburg einen bedeutenden Erfolg. 67 illegale Glücksspielautomaten konnten sichergestellt werden.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

VORARLBERG: Salzburg statt Sydney: Kurioses Gerücht um Flughafenschalter für fehlgeleitete TouristenAm Salzburger Flughafen soll es einen Schalter für Touristen geben, die sich geografisch verirrt haben und statt in Australien in Austria gelandet sind. Das Gerücht wurde durch ein humorvolles Foto einer alten Werbetafel ausgelöst, wurde jedoch vom Flughafen als falsch bestätigt.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »